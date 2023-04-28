Семь человек погибли после обстрела ВСУ маршрутки в Донецке

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

При обстреле Донецка снаряд попал в маршрутное такси, по предварительным данным, погибли семь человек. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— По предварительным данным, в районе бывшего универсама «Украина» погибло семь человек — попадание в маршрутное такси № 25, — написал он в своем Telegram-канале.

16 апреля ВСУ обстреляли территорию около собора в Донецке, где шло пасхальное богослужение. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, армия страны в ночь на воскресенье выпустила 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району города.

В конце марта Кулемзин сообщил об обстреле Калининского района в Донецке. По его словам, в результате обстрела района из реактивных систем залпового огня (РСЗО) произошло возгорание возле дворца спорта «Дружба».