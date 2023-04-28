Третий сезон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» стартовал в Москве

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В Москве стартовал третий сезон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект».

— Наш проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — это важная инвестиция в кадровое развитие России. Проект способствует расширению профессионального ИИ-сообщества, помогает найти молодые таланты и дать им возможности внести свой вклад в развитие цифровой экономики, — рассказала директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева.

В 2022 году в рамках проекта прошло 25 региональных чемпионатов, восемь окружных хакатонов и три всероссийских чемпионата. В них приняли участие 19 тысяч человек из 85 регионов. Первый хакатон по искусственному интеллекту сезона-2023 состоится в период с 19 по 21 мая в Москве в офисе VK. Участникам предстоит решить кейсы на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что московский хакатон «Лидеры цифровой трансформации» стал первым в номинации «Открытые инновации» на международной премии BOLD Awards. В рамках премии было представлено более 140 проектов, в частности из Германии, Италии, США.

Недавно московские предприниматели определили самые популярные меры поддержки стартапов. Так, в пятерку лучших вошли программы как финансовой, так и нефинансовой поддержки. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал глава комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.