Ефимов: Столичные заказчики сэкономили 1,5 миллиарда рублей благодаря мини-аукционам на Портале поставщиков

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Котировочные сессии на Портале поставщиков позволили заказчикам сэкономить полтора миллиарда рублей за первый квартал 2023 года. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Городские и муниципальные заказчики активно используют котировочные сессии для обеспечения оперативных потребностей в товарах, работах и услугах. Это позволяет повысить уровень конкуренции в закупках малого объема и экономить бюджетные средства. В первом квартале этого года на столичном Портале поставщиков было опубликовано 47,8 тысячи мини-аукционов. За счет снижения начальной цены столичные заказчики сэкономили 1,5 миллиарда рублей — это на семь процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года, — рассказал Ефимов.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что заказчики могут проводить мини-аукционы и закупать товары на сумму до пяти миллионов рублей, а услуги — до трех миллионов. Благодаря этому в столице удалось увеличить объем закупок.

31 марта Ефимов сообщил, что на столичном Портале поставщиков зарегистрировалось уже 300 тысяч предпринимателей со всей страны, более 90 процентов из которых являются представителями малого и среднего бизнеса.

Он также добавил, что с начала текущего года число представителей бизнеса на ресурсе увеличилось на 8,9 тысячи. В 2022-м столичные поставщики заключили с московскими и региональными заказчиками 184,5 тысячи контрактов на общую сумму 33 миллиарда рублей.