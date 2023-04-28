«Пытался нарисовать платье»: в Англии 200-летнюю статую нимфы раскрасили синим мелком

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В Англии неизвестные разрисовали синим мелком статую водяной нимфы Сабрины, которая была создана еще в XVIII веке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Национального фонда.

Также вандалы разрисовали тем же мелом монумент в честь ландшафтного дизайнера и архитектора Ланселота Брауна. Уточняется, что правонарушения могли быть совершены 8 апреля в часы посещения. После этого доступ к обеим статуям закрыли.

Статую водяной нимфы удалось избавить от следов мела, однако очистка второго памятника продолжается до сих пор. По данным CNN, вандал «пытался нарисовать платье на обнаженном теле» нимфы.

Другие вандалы раскрасили основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, в цвета российского триколора. Неизвестные окрасили переднюю часть камня, на который водружен памятник.

Осенью 2022 года памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны.