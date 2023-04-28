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Приметы и советы

Запрет на использование гражданских дронов ввели во Владимирской области

Евгений Жуков
Общество
Запрет на использование гражданских дронов ввели во Владимирской области
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Запрет на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен до особого распоряжения во Владимирской области в целях усиления охраны общественного порядка. Соответствующий указ губернатора Александра Авдеева был опубликован в пятницу, 28 апреля.

В документе говорится, что решение не касается беспилотников, используемых органами власти, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов местной инфраструктуры.

В конце марта губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел временный запрет на использование на территории края гражданских беспилотников.

В последние дни на территории России участились случаи падения беспилотников. Так, во вторник, 25 апреля, в Подмосковье обнаружили еще три неопознанных летательных аппарата.

Все найденные квадрокоптеры отправили на экспертизу. Личность владельцев БПЛА устанавливают. На следующий день в Можайском районе был обнаружен еще один неопознанный беспилотник.

Владимирская область Беспилотники Запреты
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