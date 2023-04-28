Запрет на использование гражданских дронов ввели во Владимирской области
Запрет на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен до особого распоряжения во Владимирской области в целях усиления охраны общественного порядка. Соответствующий указ губернатора Александра Авдеева был опубликован в пятницу, 28 апреля.
В документе говорится, что решение не касается беспилотников, используемых органами власти, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов местной инфраструктуры.
В конце марта губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел временный запрет на использование на территории края гражданских беспилотников.
В последние дни на территории России участились случаи падения беспилотников. Так, во вторник, 25 апреля, в Подмосковье обнаружили еще три неопознанных летательных аппарата.
Все найденные квадрокоптеры отправили на экспертизу. Личность владельцев БПЛА устанавливают. На следующий день в Можайском районе был обнаружен еще один неопознанный беспилотник.