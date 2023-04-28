ФСБ задержала в Калужской области готовившего поджог электроподстанции подростка

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Калужской области 17-летнего подростка, подозреваемого в подготовке поджога электроподстанции. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма — гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции, — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что задержанный успел заготовить схрон. В результате обысков сотрудники ФСБ обнаружили инструкции по изготовлению взрывных устройств и самодельные зажигательные устройства.

Накануне Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина РФ Расулова по делу о государственной измене. О том, что подозреваемого задержали, стало известно ранее в четверг.

ФСБ также задержала еще двоих граждан страны по подозрению в том же преступлении. Суд также отправил Юрия Плыске и гражданина Довганя в СИЗО.