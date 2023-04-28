Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Финляндия расследует экспорт буровой техники в Россию

Евгений Жуков
В мире
Финляндия расследует экспорт буровой техники в Россию
Фото: Pixabay

В Россию через Финляндию могло быть ввезено буровое оборудование на сумму около 2,2 миллиона евро. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на финскую таможню.

Европейский союз еще в 2014 году ввел ограничения на экспорт подобного оборудования в РФ. По данным таможни, соответствующая техника имеет широкое применение.

Например, буровое оборудование часто используется при строительстве мостов или бурения нефтяных скважин, в том числе подводных, но может применяться и в военных целях.

По данным предварительного расследования, буровое оборудование из Канады заказывали финская и эстонская компании. Из Финляндии это оборудование затем продавали российской компании, передает РБК.

В марте стало известно, что окружной суд немецкого города Киль наложил штраф в размере 1,3 миллиона евро на местную компанию, которая вопреки ограничениям поставила в Россию специализированный гидравлический молот, используемый для возведения Крымского моста. Решение суда подразумевает конфискацию всего имущества, полученного при правонарушении.

Финляндия Россия Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте