Финляндия расследует экспорт буровой техники в Россию

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В Россию через Финляндию могло быть ввезено буровое оборудование на сумму около 2,2 миллиона евро. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на финскую таможню.

Европейский союз еще в 2014 году ввел ограничения на экспорт подобного оборудования в РФ. По данным таможни, соответствующая техника имеет широкое применение.

Например, буровое оборудование часто используется при строительстве мостов или бурения нефтяных скважин, в том числе подводных, но может применяться и в военных целях.

По данным предварительного расследования, буровое оборудование из Канады заказывали финская и эстонская компании. Из Финляндии это оборудование затем продавали российской компании, передает РБК.

В марте стало известно, что окружной суд немецкого города Киль наложил штраф в размере 1,3 миллиона евро на местную компанию, которая вопреки ограничениям поставила в Россию специализированный гидравлический молот, используемый для возведения Крымского моста. Решение суда подразумевает конфискацию всего имущества, полученного при правонарушении.