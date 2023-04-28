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Москвичка выпала из окна при попытке залезть в свою квартиру через балкон

Степан Жирнов
Происшествия
Москвичка выпала из окна при попытке залезть в свою квартиру через балкон
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, улица Космонавта Волкова Карта всех событий

На севере столицы женщина получила тяжелые травмы после падения с высоты третьего этажа. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Космонавта Волкова 27 апреля. Местная жительница потеряла ключи от квартиры и попыталась попасть домой через балкон.

Для этого она вылезла через подъездное окно на газовую трубу и почти перелезла на свой балкон, но внезапно сорвалась.

Соседи услышали крики пострадавшей и вызвали скорую помощь. 47-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми травмами позвоночника, груди, таза и конечностей.

Как сообщил «МК», потерпевшая проживала в квартире с другом. Они редко носили с собой ключи: один из них всегда находился внутри. В этот раз дома никого не оказалось, что и толкнуло женщину на рискованный поступок.

Другого человека госпитализировали после падения с большой высоты на севере столицы. На стройплощадке сорвалась высотная люлька, в которой находился мужчина 2003 года рождения. Он получил серьезные травмы и был отправлен в больницу.

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