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Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет 12 бесплатных показов в мае

Полина Пашкина
Город
Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет 12 бесплатных показов в мае
Фото: Unsplash
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Интернет-зрители в мае смогут бесплатно посетить 12 показов, организованных онлайн-кинотеатром Музея Победы. Их приурочат к праздничным и историческим датам. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Откроет серию показов фильм «Москва, любовь моя», который зрители смогут посмотреть 1 мая. Это советско-японская картина о судьбе молодой талантливой танцовщицы из Японии, которая проходила обучение балетному искусству в школе при Большом театре в Москве.

В День Победы, 9 мая, пройдет показ фильма «Летят журавли», снятого по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». В фильме война представлена через призму драмы обычных людей.

Онлайн-показы приурочат еще к нескольким майским праздникам — Дню радио, Дню пионерии, Дню славянской письменности и культуры и другим.

30 апреля в Музее Победы состоится торжественное открытие II Майского фестиваля правильного кино. В его программу вошли 35 короткометражных и полнометражных фильмов, посвященных военной истории России, подвигам советских и российских воинов, а также рассказывающих об известных людях, внесших заметный вклад в развитие страны. Фестиваль продлится до 10 мая.

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