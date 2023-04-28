Открытие Майского фестиваля правильного кино пройдет в Музее Победы 30 апреля

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 30 апреля состоится торжественное открытие II Майского фестиваля правильного кино. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Как выяснилось, фестиваль откроет кинокартина «Сокровища партизанского леса» режиссера Юрия Ильина.

— Всего же в программу фестиваля, который продлится до 10 мая, вошли 35 короткометражных и полнометражных фильмов, посвященных военной истории России, подвигам советских и российских воинов, а также рассказывающих об известных людях, внесших заметный вклад в развитие страны, — говорится в материале.

В пресс-службе уточнили, что в рамках фестиваля состоится четыре премьеры.

28 апреля в филиале Музея Победы пройдет презентация проекта «История одной фотографии». В рамках мероприятия гости смогут принять участие в серии бесплатных мастер-классов по фотографии и изобразительному искусству.

Кроме того, в конце мая 2023 года в Москве пройдет XII Международный конкурс-фестиваль имени Юрия Должикова. ​Организаторами конкурса-фестиваля в этом году выступят образовательные учреждения России, Казахстана и Белоруссии.