«Ребенок запутается и взвоет»: психолог Наумова объяснила, почему детям не стоит рассказывать о смене пола

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В школах американского штата Вермонт намерены убрать термины «мужчина» и «женщина» из уроков по репродуктивной системе. Как такая замена понятий может повлиять на ментальное здоровье детей в будущем, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Как рассказала семейный психолог Наталья Наумова, любые вопросы, связанные с расстановкой акцентов о гендерной принадлежности, вызывают много споров и сложностей даже среди взрослых людей, не говоря о детях.

— Все это только запутывает детей и вносит больше потребности ребенку задуматься о том, к какому полу он относится. А так как это нагрузка не по возрасту для ребенка, то он зачастую ошибается в выборе, — пояснила Наумова.

По ее словам, даже в Москве наблюдается такая тенденция: многие подростки в возрасте от 11 до 13 лет чувствуют, что хотят поменять пол.

— А уже в 14 лет такая мысль их покидает — они понимают, что чуть не допустили ошибку. Но в любом случае, наши дети тоже уже подвергаются этому западному новомодному веянию. Их влечет запретный плод, ведь все то, что табуируется взрослыми, манит подростков, — продолжила собеседница «ВМ».

Подростки в итоге пробуют внешне соответствовать противоположному полу, а потом разочаровываются и осознают, что это был лишь инфантильный порыв, который мог закончиться очень печально...

— Но если и школа будет утверждать, что нет разницы между мужчиной и женщиной, а общество поймает эту волну, в какой-то момент ребенок запутается и взвоет от непонимания. Следствием этого могут стать нервные срывы, депрессивные расстройства, потеря смысла жизни, — перечислила семейный психолог.

Но самое страшное то, что у таких подростков в будущем не будет своих детей, потому что они потратят долгие годы на восстановление своей психики, заключила Наумова.