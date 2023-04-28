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Приметы и советы

Торговлю акциями «недружественных» предприятий ОПК запретят в России

Евгений Силаев
Экономика
Торговлю акциями «недружественных» предприятий ОПК запретят в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Торговля акциями «недружественных» компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет запрещена в России. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить, — приводит слова Набиуллиной РБК.

Она добавила, что данный вопрос будет дорабатываться.

31 марта ЦБ РФ продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Ограничения будут действовать до 30 сентября 2023 года.

Также будут сохранены лимиты на перечисления через системы денежных переводов. За один месяц можно перевести не более 10 тысяч долларов. Помимо этого, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физлиц, являющихся нерезидентами из недружественных стран, не работающих в Российской Федерации.

Кроме того, Центробанк России в марте еще на полгода продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. При этом брокеры не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом рынке.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Торговля
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