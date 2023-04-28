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Приметы и советы

Мужчину лишили почти миллиона рублей из-за разговорчивого друга

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину лишили почти миллиона рублей из-за разговорчивого друга
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Перми местный житель лишился 760 тысяч рублей из-за того, что рассказал о деньгах болтливому другу. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

Мужчина поделился, что в скором времени получит крупную сумму денег. Друг рассказал об этом своему знакомому, который захотел присвоить наличные себе. Для этого он спланировал преступление и нанял исполнителя.

Злоумышленник подкараулил жертву в подъезде жилого дома, избил его и отобрал все деньги, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как сообщил РЕН ТВ, полиция задержала подозреваемых в течение суток. На момент поимки они успели потратить большую часть похищенного.

Другое разбойное нападение произошло в Подмосковье. Группа налетчиков вломилась на участок к предпринимателю из Китая и потребовала крупную сумму денег. Мужчина отказался, из-за чего преступники избили хозяев дома, похитили всю наличность и ювелирные украшения, а также угнали иномарку.

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