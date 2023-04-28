«РВ»: Под Кременной погиб экс-кандидат в пресс-секретари Зеленского

Фото: Минобороны РФ

В ходе боев под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) погиб бывший кандидат в пресс-секретари президента Украины Владимира Зеленского Александр Бондаренко. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Подробности гибели Бондаренко не разглашаются. Известно, что несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского лишился жизни в ходе боя.

В 2021 году он рассматривался в качестве кандидата на пост пресс-секретаря президента Украины, пишет «РВ».

18 апреля стало известно ликвидации в ходе боев на Херсонском направлении бывшего депутата Верховной Рады Олега Барна. Он стал героем интернет-мемов после того, как в 2015 году попытался вынести премьер-министра Украины Арсения Яценюка с трибуны парламента.

Накануне российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.