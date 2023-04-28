Министр просвещения Кравцов дал рекомендации по проведению последних звонков и выпускных

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Проводить последние звонки рекомендуется 22–23 мая, а выпускные — 23–24 июня. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Отмечается, что праздничные мероприятия предлагается провести в единые дни по всей стране.

— С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к Основному государственному экзамену и к Единому государственному экзамену, — приводит слова Кравцова пресс-служба министерства.

13 апреля стало известно о том, что депутаты Госдумы от «Новых людей» внесут в палату законопроект, дающий право родительским сообществам накладывать вето на некоторые решения школьной администрации. На сегодняшний день родительские сообщества в лучшем случае организовывают школьные экскурсии, в то время как полномочия родителей заканчиваются возможностью обсуждения проблем в WhatsApp.

Ранее Минпросвещения РФ поддержало идею введения значков как элемента школьной формы учеников. В ответе замглавы ведомства Андрея Корнеева на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой отмечается, что разработка и утверждение дизайна значков будут прорабатываться совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».