Две остановки трамваев № 11 и 25 переносятся с 29 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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С 29 апреля будут перенесены две остановки трамваев № 11 и 25. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Речь идет об остановках «Ярославская улица» и «Академия противопожарной службы». Отмечается, что теперь трамваи будут останавливаться ближе к перекрестку с Ярославской улицей, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

11 апреля стало известно об изменении схемы движения трамваев на Нижней Красносельской улице. Отмена разворота автомобилей через пути возле дома 5с4 позволит транспорту курсировать на 25 процентов быстрее.

Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее. Городские власти собираются обеспечить все стрелки умной системой управления до конца 2025 года.