Две остановки трамваев № 11 и 25 переносятся с 29 апреля
С 29 апреля будут перенесены две остановки трамваев № 11 и 25. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Речь идет об остановках «Ярославская улица» и «Академия противопожарной службы». Отмечается, что теперь трамваи будут останавливаться ближе к перекрестку с Ярославской улицей, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
11 апреля стало известно об изменении схемы движения трамваев на Нижней Красносельской улице. Отмена разворота автомобилей через пути возле дома 5с4 позволит транспорту курсировать на 25 процентов быстрее.
Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее. Городские власти собираются обеспечить все стрелки умной системой управления до конца 2025 года.