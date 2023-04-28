Дептранс запустил автобусный маршрут до Южного речного вокзала

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Маршрут автобуса № 831 продлен, теперь он будет следовать до Южного речного вокзала. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что автобус будет следовать от станции метро «Технопарк» до станции «Кожуховская». Попутно они будут делать остановку у Южного речного вокзала.

При этом даже в час пик интервал движения составит от 5 до 10 минут. Кроме того, жителям района Южнопортовый станет удобнее добираться до парка «Остров мечты».

Также на маршруте будут курсировать шесть современных автобусов. На время закрытия станции метро «Технопарк» у работников расположенных рядом бизнес-центров появился комфортный способ доехать как до МЦК, так и до Люблинско-Дмитровской линии, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.