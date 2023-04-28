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Трамваи № 47 и 49 задерживаются на пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы

Василий Плиткин
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Трамваи № 47 и 49 задерживаются на пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

На пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы (в районе остановки «Платформа Нагатинская») по техническим причинам задерживаются трамваи № 47 и 49. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 28 апреля.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

11 апреля стало известно об изменении схемы движения трамваев на Нижней Красносельской улице. Отмена разворота автомобилей через пути возле дома 5с4 позволит транспорту курсировать на 25 процентов быстрее.

С 29 апреля будут перенесены две остановки трамваев № 11 и 25. Речь идет об остановках «Ярославская улица» и «Академия противопожарной службы». Отмечается, что теперь трамваи будут останавливаться ближе к перекрестку с Ярославской улицей.

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