«Аэрофлот» открыл ежедневные регулярные рейсы между Сочи и Ереваном

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Авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые регулярные рейсы между Сочи и Ереваном. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут ежедневными на самолетах семейства Airbus A320. Летом перевозчик предложит пассажирам прямые перелеты в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга, говорится на сайте компании.

Кроме того, «Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань с 1 июня. Так, общая частота полетов между Москвой и Казанью вырастет до 63 в неделю с нынешних 42. На направлении Санкт-Петербург — Казань авиакомпания «Россия» увеличит частоту полетов с одного до трех в сутки.

С 30 мая 2023 года «Аэрофлот» также намерен запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Лоукостер «Победа» 21 апреля запустил рейсы между Москвой и Самаркандом. Полеты из московского аэропорта Внуково осуществляются каждые четверг и воскресенье.