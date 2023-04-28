Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Аэрофлот» открыл ежедневные регулярные рейсы между Сочи и Ереваном

Евгений Жуков
Общество
«Аэрофлот» открыл ежедневные регулярные рейсы между Сочи и Ереваном
Фото: Unsplash

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые регулярные рейсы между Сочи и Ереваном. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут ежедневными на самолетах семейства Airbus A320. Летом перевозчик предложит пассажирам прямые перелеты в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга, говорится на сайте компании.

Кроме того, «Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань с 1 июня. Так, общая частота полетов между Москвой и Казанью вырастет до 63 в неделю с нынешних 42. На направлении Санкт-Петербург — Казань авиакомпания «Россия» увеличит частоту полетов с одного до трех в сутки.

С 30 мая 2023 года «Аэрофлот» также намерен запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Лоукостер «Победа» 21 апреля запустил рейсы между Москвой и Самаркандом. Полеты из московского аэропорта Внуково осуществляются каждые четверг и воскресенье.

Аэрофлот Ереван Сочи Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте