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Приметы и советы

На Северном речном вокзале 29 апреля пройдут мероприятия для всей семьи

Евгений Силаев
Город
На Северном речном вокзале 29 апреля пройдут мероприятия для всей семьи
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В субботу, 29 апреля, на Северном речном вокзале пройдет ряд мероприятий для всей семьи. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, для гостей проведут мастер-класс по акварельной живописи, анимационную программу с ростовыми куклами, а также организуют фотозону. Также будет возможность принять участие в забеге вдоль Химкинского водохранилища.

Кроме того, в этот же день возобновляются экскурсии «Прогулка по палубе архитектурного корабля». Их традиционно проводит Музей транспорта Москвы.

Бесплатные экскурсии пройдут в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте музея, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На Северном речном вокзале 29 апреля пройдут мероприятия для всей семьи Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 апреля открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».

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