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«Краснодар» досрочно выиграл Молодежную футбольную лигу

Евгений Силаев
Спорт
«Краснодар» досрочно выиграл Молодежную футбольную лигу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Урал» со счетом 5:1 и досрочно завоевал титул чемпиона Молодежной футбольной лиги. Встреча прошла в пятницу, 28 апреля, в Краснодаре.

Примечательно, что счет открыли гости усилиями Ильи Ишкова. После этого «Краснодар» забил пять мячей. Голы на свой счет записали Дмитрий Канаев, Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов, а также Артем Арутюнов, который отличился дважды.

Благодаря ничьей в параллельном матче между петербургским «Зенитом» и столичным «Чертаново» (3:3) «Краснодар» за три тура до конца первенства стал недосягаемым для преследователей.

Агент футболиста сборной России Магомеда Оздоева накануне рассказал, из-за чего сорвался трансфер игрока во французский «Лилль». По его словам, это произошло после 24 февраля, когда началась специальная военная операция.

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес 21 апреля расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». Отмечается, что соглашение было расторгнуто по просьбе футболиста из-за личных обстоятельств. Согласно договоренности, бразильский клуб получит компенсацию за прекращение действия контракта.

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