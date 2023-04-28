Вячеслав Муляев освобожден от должности заместителя префекта СЗАО Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым освободил Вячеслава Муляева от должности заместителя префекта Северо-Западного административного округа (СЗАО). Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 28 апреля.

— Освободить Муляева Вячеслава Анатольевича от замещаемой должности заместителя префекта СЗАО Москвы, — говорится в распоряжении.

Как отмечается в тексте, Вячеслав Муляев увольняется с государственной гражданской службы по собственной инициативе. Он занимал должность заместителя префекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства с 2017 года.

26 апреля глава города подписал распоряжение, которым назначил Романа Рябченко главой управы района Теплый Стан. Служебный контракт с ним был заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города.

В марте Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Антона Удальева на пост заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.