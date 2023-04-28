Масштабную Георгиевскую ленту развернут у Ржевского филиала Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

В субботу, 29 апреля, у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, развернут масштабную Георгиевскую ленту, длина которой 20 метров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В мероприятии примут участие ветераны МВД и Вооруженных сил России. Собравшиеся почтят память павших минутой молчания и возложат цветы к подножию монумента.

По словам заведующей Ржевским филиалом Музея Победы Марины Копаевой, торжественное мероприятие приурочено к 78-й годовщине Великой Победы. Сама акция начнется в 11:00.

В рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы планируют раздать более 100 тысяч георгиевских ленточек в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А». Кроме того, волонтеры расскажут посетителям о символе, значении цветов на ленте, а также о том, как правильно ее закреплять и носить.

Международное патриотическое мероприятие «Большая и Малая земля — Морское братство — нерушимо!» состоялось в среду, 26 апреля, в Зале Славы Музея Победы. Его посвятили 80-летию подвига защитников легендарного черноморского плацдарма.