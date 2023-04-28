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Песков рассказал о разработке платежной системы для российских туристов в Турции

Евгений Силаев
В мире
Песков рассказал о разработке платежной системы для российских туристов в Турции
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Разработка платежной системы для российских туристов в Турции ведется. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Работа в этом направлении ведется, — сказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Накануне турецкая газета Hürriyet сообщила о том, что Россия и Турция работают над платежной системой, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике.

Отмечается, что платежная система будет называться Rebit kart. Российские туристы, как утверждается, смогут «легко пользоваться» картами этой системы в Турции с помощью приложения на своих гаджетах.

В последнее время отношения между упомянутыми государствами заметно укрепились. Например, накануне Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую». АЭС «Аккую» возводилось при участии специалистов из РФ.

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