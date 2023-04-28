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СМИ: РФ и Турция разрабатывают платежную систему для российских туристов

Евгений Жуков
В мире
СМИ: РФ и Турция разрабатывают платежную систему для российских туристов
Фото: МИД РФ

Россия и Турция работают над платежной системой, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила газета Hürriyet, ссылаясь на источники в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

В материале говорится, что платежная система будет называться Rebit kart. Российские туристы, как утверждается, смогут «легко пользоваться» картами этой системы в Турции с помощью приложения на своих гаджетах, передает ТАСС.

В последнее время отношения между упомянутыми государствами заметно укрепились. Например, накануне Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую». АЭС «Аккую» возводилось при участии специалистов из РФ.

При этом глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» обладает всеми необходимыми показателями, чтобы ее можно было назвать самой безопасной в мире.

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