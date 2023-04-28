ФК «Динамо» проиграл «Факелу» в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Футбольный клуб из Воронежа «Факел» одержал победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в столице закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе воронежской команды дублем отличился Георгий Гонгадзе (49-я и 61-я минуты), забивший второй гол с пенальти.

Прервавший четырехматчевую серию без побед клуб «Факел» имеет в активе 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками находится на шестой строчке. В следующем туре воронежцы 6 мая на выезде встретятся с «Ростовом», «бело-голубые» в тот же день в гостях сыграют с подмосковной командой «Химки».

24 апреля московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Матч состоялся на столичном стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча завершилась со счетом 4:3. У гостей мячи забили Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян. В составе хозяев дубль оформил Александр Соболев.