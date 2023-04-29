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Пенсионерка погибла во время потопа из-за ливня в Ростове-на-Дону

Юлия Курганова
Происшествия
Пенсионерка погибла во время потопа из-за ливня в Ростове-на-Дону
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

После ливня, который произошел в Ростове-на-Дону в пятницу, 28 апреля, многие улицы залило. В ливневом коллекторе обнаружили тело женщины. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.

Тело 80-летней пенсионерки нашли в коллекторе на Тульской улице. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сказано в Telegram-канале ведомства.

22 апреля сообщалось, что на территории 11 российских регионов, в том числе в Крыму и Краснодарском крае, из-за ливней и сильного ветра могут нарушиться энергоснабжение и транспортное сообщение. Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, а осадков может выпасть до 40 миллиметров.

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