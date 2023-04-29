Отец Оксаны Акиньшиной судился с ней за алименты на больного сына

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Отец актрисы Оксаны Акиньшиной Сергей подавал в суд на дочь. В отношении артистки было два иска — в 2020 и 2021 годах. Первый иск касался неуплаты звезды алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Во второй раз родитель актрисы обратился в суд по неким семейным претензиям.

Что касается первого заявления, оно было возвращено истцу. Второй иск удалось урегулировать во внесудебном порядке.

В 2009 году Акиньшина родила сына Филиппа в браке с первым мужем, продюсером Дмитрием Литвиновым. Через некоторое время стало известно, что у ребенка проблемы со здоровьем: согласно некоторым данным, у него может быть аутизм. Воспитанием внука занимались в том числе и родители знаменитости.

Литвинов отказался отвечать на вопрос журналистов, видится ли он с сыном и общается ли с экс-супругой.

— Все что касается Акиньшиной, я не знаю и не интересуюсь. На эту тему не говорю, — заявил он изданию Woman.ru.

25 апреля сообщалось, что Оксана Акиньшина подала в суд на своего мужа, продюсера Арчила Геловани. Отмечается, что супруги на текущий момент официально не оформили развод. Иск актрисы к мужу был подан в Пресненский суд Москвы.