Путин заявил, что РФ не будет следовать навязываемым Западом правилам

Фото: Администрация президента РФ

Некоторые страны пытаются установить свои «правила», они хотят навязать их другим государствам, но Российская Федерация им следовать не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

По его словам, «бывшие партнеры» в этих странах «разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать другим свои взгляды».

— Какие правила? Их никто не видел. Кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не собираемся. Также следовать этим их «правилам» не будем, — высказался российский лидер.

Путин подчеркнул, что в настоящее время важную роль играет дипломатия по линии парламента. Он указал, что это — «правильная и показательная тенденция», передает РИА Новости.

27 апреля Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили актуальные вопросы по зерновой сделке.