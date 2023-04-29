Bloomberg: Украинские беженцы жалуются на сокращение финансовой помощи в Румынии

Фото: shutterstock

Восточноевропейские страны урезают траты на содержание украинских беженцев, из-за чего те оказываются в затруднительном положении. Об этом в субботу, 29 апреля, написали обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку.

Журналисты отмечают, что правительство Румынии четыре месяца назад прекратило оплачивать жилье украинцам, а 26 апреля власти утвердили план по сокращению выплат в два раза для ста тысяч беженцев.

— Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится. И мы не знаем, что будем делать дальше, — сказала украинская беженка.

Обозреватели добавили, что 25 процентов румын выступают против помощи Украине. Также в материале утверждается, что урезать пособия для украинцев пришлось Чехии, Польше и Словакии.

Западные СМИ периодически рассказывают о проблемах с украинскими беженцами в разных европейских странах. Так, недавно издание Daily Mail сообщило, что британцы требуют ужесточения проверки мигрантов с Украины после того, как тех начали уличать в воровстве и мошенничестве.

«Вечерняя Москва» вспомнила, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.