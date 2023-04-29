Более 20 процентов месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный дождь продолжается в столице, прирост осадков за ночь составил 8 миллиметров. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в метеобюро Москвы.

— В городе выпало около 22 процентов месячной нормы осадков. Это данные с опорной столичной метеостанции на ВДНХ на 06:00, — рассказал представитель метеобюро.

Отмечается, что месячная норма осадков в апреле составляет в столице 37 миллиметров. Синоптики добавили, что сильный дождь закончится в Москве не ранее 09:00 субботы, передает «Интерфакс».

В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода с кратковременными осадками. В субботу, 29 апреля, в городе пройдут небольшие дожди, а температура воздуха при этом составит от 12 до 14 градусов с отметкой «плюс».

На следующий день погода прояснится и существенных осадков не будет. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. В понедельник, 1 мая, москвичи снова столкнутся с кратковременными дождями, воздух прогреется до плюс 14–16 градусов.

Палинолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Северова предупредила, что аллергики в столице рискуют столкнуться с грозовой астмой из-за ухудшившейся в Москве погоды.