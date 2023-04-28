Облачно и кратковременные дожди: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие дни в столице ожидается облачная погода с кратковременными осадками. В субботу, 29 апреля, в городе пройдут небольшие дожди, а температура воздуха при этом составит от 12 до 14 градусов с отметкой «плюс».

На следующий день погода прояснится и существенных осадков не будет. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. В понедельник, 1 мая, москвичи снова столкнутся с кратковременными дождями, воздух прогреется до 14–16 градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Палинолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Северова предупредила, что аллергики в столице рискуют столкнуться с грозовой астмой из-за ухудшившейся в Москве погоды.

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «ВМ» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.