«Страшный кошмар»: режиссер «Вызова» Шипенко прокомментировал слухи о потере записи съемок с МКС

кадр из фильма «Вызов», 2023 год

Год назад первый в мире киноэкипаж вернулся с Международной космической станции (МКС). В Сети начали распространять слухи, что режиссер картины Клим Шипенко потерял снятый на станции материал.

— Нет никакой истории с материалом. Конечно, фейк! Просто озвучили самый страшный кошмар режиссера — потерять материал, когда столько всего потрачено: сил, энергии, денег. Ну, конечно, это самое страшное, что могло бы произойти, — сказал он.

Режиссер отметил, что предусмотрел подобный поворот событий, поэтому обезопасил себя. По его словам, со всей станции были собраны диски, на которые скопировали материал, сказал Шипенко в эфире программы «Кино в деталях».

20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» претендует на миллиардные сборы. Он может превзойти успех картины «Чебурашка», которая стала рекордсменом российского проката всего за пять дней.