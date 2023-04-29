Ефимов: На пяти участках бывших промзон ведется проектирование и строительство объектов

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В Москве на разных стадиях проектирования и строительства на сегодняшний день находятся пять проектов комплексного развития территорий (КРТ). Инвесторы преобразуют 75 гектаров земли, благодаря чему появятся современные городские кварталы с жилыми домами и необходимой жителям инфраструктурой. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Здесь инвесторы и городской оператор уже приступили к проектированию либо строительству объектов. В ближайшие годы они возведут свыше 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, что даст городу более 16 тысяч рабочих мест, — отметил представитель мэрии.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в ходе реализации упомянутых пяти проектов КРТ планируется построить более 800 тысяч «квадратов» жилой площади, в том числе около 230 тысяч — по столичной программе реновации.

Кроме того, продолжил Гаман, появится более 370 тысяч квадратных метров промышленной застройки и более 164 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: школы, детские сады, а также медицинские учреждения.

В Северо-Восточном административном округе планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий, что делает его лидером по данному показателю. На участках общей площадью свыше 106 гектаров планируется строительство более чем 104 тысяч квадратных метров школ и детских садов.