Жителям столицы рассказали о фестивале «Московская весна» на городских бульварах

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Любимые жителями столицы бульвары в дни фестиваля «Московская весна» стали точкой притяжения. Так, на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах до 7 мая посетителей будет окружать особая атмосфера, которую создаст организованный здесь тематический маркет. Винтажные предметы интерьера и одежда российских дизайнеров, акварельные зарисовки и оригинальные украшения — на все это и многое другое сложно не обратить внимание. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в субботу, 29 апреля.

Каждый из трех столичных бульваров, которые в эти дни стали и фестивальными площадками, предлагает совершить небольшое путешествие. Например, Гоголевский бульвар стоит посетить поклонникам винтажа и антиквариата. На площадке можно рассмотреть и выбрать предметы интерьера, познакомиться с коллекциями монет или остановиться рядом со старинной посудой.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На Никитском бульваре в ближайшие дни будут представлены картины уличных художников. Поэтому, гуляя по Никитскому, легко найти именно ту картину, которая будет создавать особое настроение в вашем доме.

Третья фестивальная локация — Тверской бульвар, на котором представлены капсульные коллекции молодых российских дизайнеров, а также неповторимые украшения, аксессуары и бижутерия на любой вкус и для любых случаев.

28 апреля стартовал фестиваль «Московская весна», который будет посвящен празднованию Дня Победы. «Вечерняя Москва» побывала на одной из площадок и узнала, что ждет гостей мероприятия.