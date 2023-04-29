Сергунина пригласила на мероприятия ко Дню Победы в музеях и библиотеках Москвы

Фото: КЦ Вдохновение

Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы организуют обширную программу к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 2 по 10 мая в разных районах города пройдут спектакли, выставки, историко-патриотические акции и концерты. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Больше 500 мероприятий подготовили городские культурные площадки к 9 Мая. Приглашаем москвичей и гостей столицы посмотреть тематические постановки и выставки, послушать песни военных лет и поделиться воспоминаниями о родственниках-ветеранах, — отметила представитель мэрии.

Так, 2 мая в 10:00 в Доме культуры «Гайдаровец» откроется выставка архивных фотографий «За нашу победу». Своей коллекцией снимков парадов, собранной за полвека, поделится член Союза художников Сергей Сивов. Увидеть портреты участников Великой Отечественной войны можно бесплатно до 20 мая.

Фото: КЦ Меридиан

Кроме того, с 29 апреля по 1 мая гостей Музея Победы ждет обширная культурная программа. Например, в первый день акции прозвучит речевая оратория «Покуда сердца стучат…». Легендарное произведение о Великой Отечественной войне хором прочтут 150 артистов из России, Белоруссии и Армении.