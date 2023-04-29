В Москве начали работать 18 сезонных спортивных площадок

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

18 сезонных скейт-парков и роллердомов открылись в Москве. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Для участие в катаниях необходимо пройти предварительную регистрацию. Это позволит выбрать удобное время посещения, а также сократить время прохождения в парк.

Катания проводятся ежедневно в 10:00–11:00, 11:30–13:30, 14:00–16:00, 16:30–18:30 и 19:00– 21:00. Площадки оборудованы системами вентиляции.

Необходимый инвентарь можно взять в аренду. Цены на услуги следующие: роликовые коньки (прокат — 50 рублей, залог — 2000 рублей), самокат (прокат — 50 рублей, залог — 3000 рублей), скейтборд (прокат — 50 рублей, залог — 3000 рублей), шлем (прокат — 50 рублей, залог — 1000 рублей), комплект защиты (прокат — 50 рублей, залог — 1000 рублей).

Спортивные площадки открыты на фестивальных локациях, которые расположены по адресам: Площадь Революции, Коптевский бульвар, владение 18, сквер по улице Хачатуряна, проезд Серебрякова, владение 14, строение 23, улица Городецкая, владение 1, улица Святоозерская, владение 1, улица Вешняковская, владение 16, сквер у Гольяновского пруда, улица Перерва, владение 52, сквер у станции метро Некрасовка, станция метро «Алма-Атинская», улица Профсоюзная, владение 41, улица Теплый Стан, владение 1б, улица Адмирала Руднева, владение 8, улица Матвеевская, владение 2, улица Митинская, владение 31, пересечение улицы Соколово-Мещерской и улицы Юровской, Зеленоград, Бульварная зона 16-го микрорайона.

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