Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

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Россия и Турция увеличат объем пассажирских авиаперевозок. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

— В целях реализации договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией на высшем уровне, российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю, — говорится в заявлении.

Отмечается, что российские авиакомпании будут выполнять свыше 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. При этом турецкие перевозчики смогут выполнять полеты с частотой 629 рейсов в неделю по 37 маршрутам. В общей сумме число перелетов между Россией и Турцией увеличится в полтора раза по сравнению с 2022 годом, передает РИА Новости.

В последнее время отношения между упомянутыми государствами заметно укрепились. Например, накануне Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции «Аккую». АЭС «Аккую» возводилась при участии специалистов из РФ.

При этом глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» обладает всеми необходимыми показателями, чтобы ее можно было назвать самой безопасной в мире.