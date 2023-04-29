Станцию Площадь трех вокзалов будущего МЦД-4 полностью откроют в конце мая

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) Карта всех событий

В конце мая планируется полностью открыть станцию Площадь трех вокзалов будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Работы на участке между пунктом и Курским вокзалом велись с 2021 года. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил глава госкомпании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров.

В ходе работ по реконструкции инфраструктуры специалисты возвели островную платформу для поездов МЦД-2, уложили дополнительные третий и четвертый главные пути, построили комплекс эстакад в районе Комсомольской площади протяженностью 359,5 метра.

— Уже в конце мая полностью откроем станцию Площадь трех вокзалов с кассами, туалетами, лифтами и эскалаторами, билетопечатающими и вендинговыми аппаратами — ранее была открыта только часть, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

На улице Казакова специалисты провели реконструкцию автодорожного путепровода. Также они установили 1,8 километра подпорных стен высотой до 9,6 метра. На Курском вокзале построили три новые платформы и реконструировали подземный переход.

В 2024 году завершится строительство двухпутного моста через реку Яузу и путепроводов, а также модернизация станции Серп и Молот, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.