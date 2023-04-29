«Такой нафталин для меня»: Андрей Губин прокомментировал творчество SHAMAN'а

Фото: Youtube / Андрей Губин

Творчество певца SHAMAN настолько старомодно, что даже в 1990-е годы казалось бы неактуальным. Такое мнение выразил артист Андрей Губин.

По словам Губина, он старается следить за модными тенденциями в шоу-бизнесе и находить интересных исполнителей. Но некоторые из них ему категорически не нравятся и в частности — SHAMAN.

— SHAMAN — это вообще ужас. Пусть поет, он нормальный и симпатичный пацан. Но это даже в наше время, в 90-е, смотрелось старомодно, а сейчас SHAMAN такой нафталин для меня. Да хоть какие у него тексты! Там такая музыка, что в ней нет ничего нового, — рассказал Губин в эфире программы «Малахов».

Певец отметил, что главное для исполнителя — хорошие песни. Однако многие артисты решают делать все самостоятельно и обходиться без продюсеров. Это приводит к тому, что у них ничего не получается, страдает образ, а хиты отсутствуют. Губин заявил, что не вспомнит ни одного трека рэпера Тимати, а у Полины Гагариной и Анны Седоковой нет популярных песен.

Доброе слово у певца нашлось только для Филиппа Киркорова, с которым он давно дружен. Его Губин назвал эстрадной звездой.

Последний месяц Губин живет на реке Истра в особняке. Его он снимает посуточно. По словам певца, ему нужно тихое место для творчества, поэтому он уехал из шумной квартиры в центре Москвы.