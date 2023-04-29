Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам напомнили о порядке действий при ДТП

Полина Пашкина
Город
Москвичам напомнили о порядке действий при ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В случае если произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), необходимо соблюсти несколько правил, которые помогут остаться в безопасности. Об этом в субботу, 29 апреля, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Чтобы оставаться в безопасности, необходимо включить «аварийку» и надеть световозвращающий жилет. Далее следует выставить за попавшим в ДТП транспортом знак аварийной остановки.

В случае если в ДТП есть пострадавшие, нужно обратиться за помощью по номеру телефона 112. Если нет — следует съехать на обочину или иное безопасное место и сделать фото повреждений транспорта.

Если авария произошла на МКАД, то водители могут получить видео происшествия. Для этого нужно отправить заявку на электронную почту Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В письме необходимо указать ФИО, телефон, дату, время, адрес ДТП, его координаты, а также скан Европротокола или постановления ГАИ, рассказали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Возможность получать видео с мест ДТП на МКАД позволяет снизить уровень аварийности в Москве, отмечают специалисты.

Транспорт Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Все мнения
О проекте