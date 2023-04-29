Москвичам напомнили о порядке действий при ДТП

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В случае если произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), необходимо соблюсти несколько правил, которые помогут остаться в безопасности. Об этом в субботу, 29 апреля, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Чтобы оставаться в безопасности, необходимо включить «аварийку» и надеть световозвращающий жилет. Далее следует выставить за попавшим в ДТП транспортом знак аварийной остановки.

В случае если в ДТП есть пострадавшие, нужно обратиться за помощью по номеру телефона 112. Если нет — следует съехать на обочину или иное безопасное место и сделать фото повреждений транспорта.

Если авария произошла на МКАД, то водители могут получить видео происшествия. Для этого нужно отправить заявку на электронную почту Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В письме необходимо указать ФИО, телефон, дату, время, адрес ДТП, его координаты, а также скан Европротокола или постановления ГАИ, рассказали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Возможность получать видео с мест ДТП на МКАД позволяет снизить уровень аварийности в Москве, отмечают специалисты.