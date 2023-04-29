Стало известно место похорон актера Сергея Колесникова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Похороны актера Сергея Колесникова пройдут на Троекуровском кладбище, точная дата церемонии пока неизвестна. Об этом сообщил сын заслуженного артиста России Иван Колесников.

— На Троекуровском кладбище. Дата будет известна позже, — рассказал сын телеведущего.

Он также поделился, что точная дата прощания пока неизвестна. Ориентировочно, мероприятие состоится 2 или 3 мая.

Кроме того, церемония прощания пройдет не во МХАТе имени Чехова. Отпевание произойдет в храме на Красносельской улице, передает kp.ru.

Помимо этого, Иван озвучил причину скоропостижной смерти отца. По словам актера, 68-летнего Сергея Колесникова госпитализировали в Институт Склифосовского. Врачам не удалось его спасти. У заслуженного артиста РФ случился инсульт.

Сергей Колесников прославился ролями в картинах «Только вдвоем», «Петербургские тайны», «Личная жизнь доктора Селивановой» и «Сердце Пармы». Кроме того, он сыграл в заключительной части кинофраншизы «Крепкий орешек». В фильме «Хороший день, чтобы умереть» Колесников исполнил роль коррумпированного чиновника Виктора Чагарина.