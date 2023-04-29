Сын ведущего «Фазенды» Колесникова Иван назвал причину смерти отца

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Сын заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Колесникова Иван озвучил причину скоропостижной смерти отца.

По словам актера, 68-летнего Сергея Колесникова госпитализировали в Институт Склифосовского. Врачи не смогли его спасти. У заслуженного артиста РФ случился инсульт.

Сергей Колесников прославился ролями в картинах «Только вдвоем», «Петербургские тайны», «Личная жизнь доктора Селивановой» и «Сердце Пармы». Кроме того, он сыграл в заключительной части кинофраншизы «Крепкий орешек». В фильме «Хороший день, чтобы умереть» Колесников исполнил роль коррумпированного чиновника Виктора Чагарина.

Колесников запомнился зрителям и как телеведущий. С 21 мая 2006 по 7 октября 2012 года он являлся ведущим телепрограммы «Фазенда». Также актер выступал на сценах МХАТ имени Максима Горького и МХТ имени Антона Чехова.

У Колесникова остались двое сыновей и трое внучек. Сын Иван пошел по стопам отца — российские зрители могли запомнить его по ролям в фильмах «Движение вверх» и «Союз спасения», передает портал StarHit.