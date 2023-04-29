Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из РФ выступать на соревнованиях

Полина Пашкина
Спорт
Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из РФ выступать на соревнованиях
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Таким образом, они смогут принять участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.

Уточняется, что окончательный допуск на соревнования будет получен после того, как всех подавших заявки спортсменов и персонал тщательно проверят. Независимые специалисты изучат их биографии и социальные сети. Внимание будут обращать на возможную пропаганду специальной военной операции.

В исполкоме отметили, что в июне 2022 года началась квалификация на Олимпийские игры 2024 года. Участникам чемпионата мира по дзюдо будут начислены значительные баллы, говорится на официальном сайте IJF.

Международная федерация спортивной стрельбы согласилась допустить россиян до участия в турнирах под своей эгидой на серьезных условиях. В организации заявили, что необходимо четкое обязательство со стороны ассоциаций — членов ISSF в России и Беларуси сотрудничать с процессом путем предоставления информации о спортсменах по запросу в ходе процесса проверки.

Белоруссия Дзюдо Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Все мнения
О проекте