Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из РФ выступать на соревнованиях

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Таким образом, они смогут принять участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.

Уточняется, что окончательный допуск на соревнования будет получен после того, как всех подавших заявки спортсменов и персонал тщательно проверят. Независимые специалисты изучат их биографии и социальные сети. Внимание будут обращать на возможную пропаганду специальной военной операции.

В исполкоме отметили, что в июне 2022 года началась квалификация на Олимпийские игры 2024 года. Участникам чемпионата мира по дзюдо будут начислены значительные баллы, говорится на официальном сайте IJF.

Международная федерация спортивной стрельбы согласилась допустить россиян до участия в турнирах под своей эгидой на серьезных условиях. В организации заявили, что необходимо четкое обязательство со стороны ассоциаций — членов ISSF в России и Беларуси сотрудничать с процессом путем предоставления информации о спортсменах по запросу в ходе процесса проверки.