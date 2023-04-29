Сергей Собянин рассказал, какую работу в этом сезоне проведет коммунальный флот Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вместе с началом нового сезона речной навигации в столице к своему дежурству приступил коммунальный флот города. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в этом году в состав флота вошло 30 судов. В межнавигационный период все машины прошли ремонт и подтвердили полную готовность к работе.

Собянин также отметил, что во время навигации коммунальный флот занимается очисткой Москвы-реки и Яузы от плавающего мусора, в том числе крупногабаритного. При этом профильные специалисты ликвидируют загрязнения водной глади, а также удаляют песчаные наносы и иловые отложения в устьях притоков Москвы-реки.

— За 2022 год суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали 80 загрязнений и извлекли больше 21 тысячи кубометров грунта со дна, — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

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В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».