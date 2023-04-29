Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за шахматную корону

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Счет после встречи равный — 7:7. Судьба шахматной короны решится на тай-брейке.

Тай-брейк в шахматах играется при равенстве очков у действующего чемпиона и претендента в матчах за звание чемпиона мира по шахматам. По результатам этой игры определится победитель.

Матч продолжится в воскресенье, 29 апреля, в 12:00 по московскому времени. Сначала пройдут четыре партии с контролем времени 25+10. В случае ничейного исхода последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся при равном счете, то будут проведены еще раз.

Если победителя определить не удастся, то в таком случае начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.

Накануне Непомнящий и Лижэнь также сыграли вничью. В тот раз россиянин играл белыми фигурами. Партия продлилась около трех часов и завершилась на 39-м ходу.

«Одной из худших в жизни» партий Ян Непомнящий назвал встречу, прошедшую 16 апреля. Тогда гроссмейстер уступил своему китайскому оппоненту.