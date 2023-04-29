Два автомобиля столкнулись на Свободном проспекте

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Москва, Свободный проспект, 2 Карта всех событий

На Свободном проспекте, в районе дома № 2, столкнулись два автомобиля. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте происшествия работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта в районе ДТП затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другая авария произошла в районе домов 32–34 на Космодамианской набережной. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате случившегося один человек погиб и один пострадал.

В случае если произошло дорожно-транспортное происшествие, необходимо соблюсти несколько правил, которые помогут остаться в безопасности. Так, чтобы оставаться в безопасности, необходимо включить «аварийку» и надеть световозвращающий жилет.