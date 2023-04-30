Врач Южнова рассказала, как сберечь свою печень и каких продуктов стоит избегать

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Медик Людмила Южнова рекомендует избегать употребления сладких продуктов, печенья, газированных напитков и фруктовых соков, так как они могут способствовать накоплению жира в печени.

Также, по мнению специалиста, следует ограничивать употребление продуктов, богатых солью, чтобы снизить риск развития неалкогольной жировой болезни печени. Не рекомендуется употреблять жирное переработанное мясо с высоким содержанием насыщенных жиров.

— Люди должны держаться подальше от большинства обработанных и жареных продуктов, таких как сладкие продукты, печенье, газированные напитки и фруктовые соки. Это потому, что они увеличивают количество накопленного жира в печени. Однако не только сахар может нанести вред функции печени, — сказала Южнова изданию «МедикФорум».

Поздние и обильные ужины могут стать причиной различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа и болезнь Альцгеймера. Поэтому эксперты рекомендуют последний прием пищи проводить как минимум за 3-4 часа до сна, чтобы пища успела расщепиться и усвоиться. Согласно рекомендациям диетологов, на ужин нужно оставлять не более 20-25% суточной калорийности, а основное количество калорий следует потреблять утром и днем.

Медики также не советуют употреблять жирные продукты и фастфуд перед сном, так как они могут вызвать изжогу. Сладости, такие как торты и пирожные, также не рекомендуются как ужин.

Ночью организм отдыхает, поэтому есть перед сном не следует. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова. Она дала совет, как действовать, если человек не может избавиться от желания перекусить поздно вечером. По словам специалиста, правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов. Особенно вредно есть на ночь продукты с высоким содержанием углеводов.