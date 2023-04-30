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Экономист Кузнецов: В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки

Ирэна Колесова
Общество
Экономист Кузнецов: В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки
Фото: Pixabay

C 1 мая Центробанк ужесточит правила ипотечного кредитования. Об этом рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Регулятор увеличит надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках. Такое изменение приведет к сокращению спроса на первичном рынке недвижимости и затруднит девелоперам реализацию строящихся объектов, сообщил финансист в беседе с агентством «Прайм».

Сейчас порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, что способствует росту кредитной нагрузки на население и увеличению доли высокорисковой ипотеки. Однако это может негативно отразиться на экономике. Падение спроса на первичном рынке недвижимости может прервать рост цен на жилье и увеличить конкуренцию, добавил экономист.

— Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты, — отметил финансист.

С 1 мая 2023 года вступают в силу новые законы, касающиеся социальных выплат, недвижимости и бизнеса. Подробнее о нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

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