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Al Jamila: Сок красного лука снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета

Ирэна Колесова

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Еда
Общество
Al Jamila: Сок красного лука снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета
Фото: Unsplash

Луковый сок является универсальным и ценным напитком, который благотворно воздействует на различные системы организма. Богатое содержание флавоноидов, полисахаридов, стероидов, сапонинов, аланинов, антоцианов, витаминов и минералов делает лук настоящим сокровищем природы.

Кроме того, его антиоксидантные, противовоспалительные и антибактериальные свойства придают ему дополнительную ценность.Луковый сок, содержащий кверцетин, способствует снижению веса, уменьшению объема талии и уровня общего холестерина. Этот флавоноид также улучшает качество спермы у мужчин, повышая фертильность, а также защищает сперматозоиды от вредного воздействия свободных радикалов и стимулирует выработку тестостерона, передает издание Al Jamila.

Благодаря своим свойствам, луковый сок предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, снижая маркеры воспаления, вызванные ожирением, и исключая затвердевание артерий. Более того, он помогает снизить уровень гомоцистеина в крови, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Луковый сок может быть полезен при лечении глазных инфекций, таких как блефарит и конъюнктивит, благодаря своему положительному воздействию на органы зрения. Он также стимулирует рост волос и может быть использован при лечении очаговой алопеции.

Медик Людмила Южнова рекомендует избегать употребления сладких продуктов, печенья, газированных напитков и фруктовых соков, так как они могут способствовать накоплению жира в печени. Также, по мнению специалиста, следует ограничивать употребление продуктов, богатых солью, чтобы снизить риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

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